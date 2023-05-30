Агент Дементьев объяснил успешную игру Барбашёва в «Вегасе»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал выход «Вегас Голден Найтс» в финал Кубка Стэнли и заявил, что раньше роли Ивана Барбашёва в других командах были «спорными».

«Рад за «Вегас», потому что команда достойна выхода в финал. Сложно сказать, насколько яркие там звёзды, но любой игрок может реализовать момент и забить гол, и это очень важно. Для соперника проблема заключается в том, что неизвестно, кого надо держать. Радует и вратарь «Вегаса» Эдин Хилл. Он 1996 г.р., но первый сезон проводит в НХЛ и заявляет о себе именно в играх плей-офф. Крупный, высокий вратарь, который не имел шансов до этого, а сейчас проявляет себя в полной мере. Похожая ситуация была и с Джорданом Биннингтоном в «Сент-Луисе», когда команда выиграла Кубок Стэнли.

В чем секрет Ивана Барбашёва? Иван Барбашёв всегда был забивающим игроком в детском хоккее. Те роли, которые давали ему в других командах, были несколько спорными. То, что в плей-офф он забросил шесть шайб и является лидером команды, меня ни капли не удивляет. Очень рад за него, желаю ему закончить сезон без травм и с победой», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Барбашёв провёл 17 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.