«Их вратарь играет очень хорошо». Форвард «Вегаса» Айкел — о финале с «Флоридой»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел поделился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».
«У них действительно быстрая команда. Их вратарь играет очень хорошо. Очевидно, что сейчас они тоже показывают свой лучший хоккей, поэтому у них есть несколько хороших игроков в атаке, несколько высококлассных талантов, и против них тяжело играть.
Это будет чертовски тяжёлая битва, и мы будем готовы к ней», — приводит слова Айкела официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли начнётся на льду «Вегаса» в ночь на 4 июня в 3:00 мск. За «пантер» выступает российский вратарь Сергей Бобровский, за «рыцарей» – форвард Иван Барбашёв.
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