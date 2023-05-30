Давыдов: ЧМ-2023 напомнил регулярный чемпионат КХЛ, много проходных матчей

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о низком качестве отдельных матчей на чемпионате мира — 2023.
«Для меня главный сюрприз — дружный вылет Евротура ещё в четвертьфинальной стадии. Мне всегда нравилась сборная Швеции, её стиль, но нужно признать, что шведы стали играть академично, ушёл характер. Безвольно уступили и финны — в четвертьфинале с канадцами. Подавали такие надежды швейцарцы — и вдруг потерялись на фоне немцев. Ну а чехи в последние годы не так сильны, как в наши времена.
Вообще, чемпионат мира оставил странное впечатление. ИИХФ нужно беспокоиться, можем потерять хороший турнир.
Почему? Сборная России для всех — большой раздражитель. Может, об этом открыто не говорят, но соперникам её не хватает.
В большинстве матчей не увидел накала страстей, настоящего соперничества. Некоторые периоды вообще прошли «для галочки», игроки не выкладывались. Меня это удивило.
Чем-то этот турнир напомнил регулярный чемпионат КХЛ. При всём к нему уважении у нас много проходных матчей, когда можно себе позволить взять паузу или не выложиться на сто процентов. Смотрел трансляции из Финляндии и Латвии — и мне казалось, что регулярный чемпионат КХЛ продолжается. Звёзд — нет, один отличный матч сменяет два средних и один скучный», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, победителем чемпионата мира — 2023 стала сборная Канады, которая в финале турнира была сильнее национальной команды Германии (5:2).
- 30 мая 2023
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