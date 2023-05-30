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Президент ЦСКА: я бы в жизни не отдал Рейдеборна! Но обстоятельства…

Президент ЦСКА: я бы в жизни не отдал Рейдеборна! Но обстоятельства…
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о причинах расставания с голкипером Адамом Рейдеборном и о ситуации с защитником Дарреном Дицем.

«Рейдеборн отправился в Швейцарию? Адам – наш вратарь. И более того, я скажу, что мы с ним договорились на следующий сезон, но вмешались обстоятельства непреодолимой силы… Сегодня мы имеем такой информационный фон из Казахстана, что там может произойти ситуация с гражданством игроков двойного назначения. И, по сути, тогда может сложиться так, что Даррен Диц будет иностранцем.

А имея в составе Классона и Дица, мы понимаем, что нам надо работать в сторону российского вратаря, оставляя квоту для приобретения нападающего или защитника для усиления команды. Это единственный фактор, который сыграл главную роль в судьбе Адама. Я бы в жизни его не отдал!» — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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