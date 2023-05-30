Мамин: если «Флорида» выиграет Кубок, Бобровский должен стать MVP плей-офф

Нападающий ЦСКА Максим Мамин рассказал, что в финале Кубка Стэнли поддерживает Сергея Бобровского и «Флориду Пантерз».

«Болею за ребят из «Флориды», где у меня осталось много знакомых, и надеюсь, что у них всё получится. Может ли Бобровский стать самым ценным игроком плей-офф? Если они выиграют, то думаю, что он и станет. Во втором и третьем раундах он показал феноменальную игру. Надеюсь, что в финале он будет так же играть.

С кем из ребят поддерживаю отношения в команде? Там много русских ребят. С Гришей Денисенко, который сейчас не играет, но если что, то он может сыграть. С Бобровским, да и с Барковым тоже, он по-русски говорит. С ними и общаюсь», — передаёт слова Мамина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.