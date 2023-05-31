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Воспитанник «Ак Барса» защитник Курбанов принял квалификационное предложение родного клуба

Воспитанник «Ак Барса» защитник Курбанов принял квалификационное предложение родного клуба
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Защитник Адель Курбанов принял квалификационное предложение «Ак Барса», сообщает хоккейное агентство Winners. Сообщается, что контракт с воспитанником «Ак Барса» рассчитан на два года.

Большую часть сезона-2022/2023 защитник провёл за ХК «Барс», где принял участие в 35 играх и отметился четырьмя результативными передачами. Также игрок провёл 14 матчей за «Ирбис», отметившись четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+5» и 12 штрафными минутами.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ак Барс» уступил в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. На недавнем мероприятии глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.

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