Воспитанник «Ак Барса» защитник Курбанов принял квалификационное предложение родного клуба
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Защитник Адель Курбанов принял квалификационное предложение «Ак Барса», сообщает хоккейное агентство Winners. Сообщается, что контракт с воспитанником «Ак Барса» рассчитан на два года.
Большую часть сезона-2022/2023 защитник провёл за ХК «Барс», где принял участие в 35 играх и отметился четырьмя результативными передачами. Также игрок провёл 14 матчей за «Ирбис», отметившись четырьмя результативными передачами с показателем полезности «+5» и 12 штрафными минутами.
Напомним, в прошедшем сезоне «Ак Барс» уступил в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. На недавнем мероприятии глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.
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