В Чехии закрыли Зал хоккейной славы, Гашек собственноручно собрал свои вещи

Зал хоккейной славы Чехии был закрыт в связи с экономической невыгодностью проекта, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Чехии. Отмечается, что существующая экспозиция не исчезнет полностью — новый зал должен быть открыт не позднее марта 2024 года. Вдобавок к нему планируется создание виртуального Зала славы, который сможет вместить больше уникальных хоккейных артефактов.
«Нынешний Зал хоккейной славы Чехии был первым подобным проектом, который был у нас, поэтому он был оцифрован и будет сохранён. Мы можем предложить его фанатам для онлайн-просмотра», — заявил член исполнительного комитета Бедржих Щербан.
Как сообщает журналист Зденек Янда в своём «твиттере», член Зала хоккейной славы Чехии вратарь Доминик Гашек самостоятельно забрал принадлежавшие ему экспонаты.
Фото: «Твиттер» Зденека Янды
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