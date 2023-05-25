Владелец «Динамо» Пардубице: половине игроков нечего было делать в сборной Чехии на ЧМ

Владелец «Динамо» Пардубице Петр Дедек раскритиковал национальную сборную Чехии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира — 2023 от команды США (0:3).

«Кто-то всегда несёт ответственность за команду и результат. Итоговый результат на чемпионате мира разочаровывает. Это настоящий позор! Я не видел ни одного матча, где бы Чехия действительно доминировала над кем-то. Половине игроков этой команды нечего было делать на чемпионате мира.

Предыдущее руководство Чешской федерации хоккея с шайбой планомерно портило наш хоккей, не хватало денег на тренеров, которые разворовывались», — сказал Дедек в интервью Sport.cz.

Напомним, сборная Чехии на групповом этапе заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В.