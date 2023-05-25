Владелец «Динамо» Пардубице: половине игроков нечего было делать в сборной Чехии на ЧМ
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Владелец «Динамо» Пардубице Петр Дедек раскритиковал национальную сборную Чехии после вылета в четвертьфинале чемпионата мира — 2023 от команды США (0:3).
«Кто-то всегда несёт ответственность за команду и результат. Итоговый результат на чемпионате мира разочаровывает. Это настоящий позор! Я не видел ни одного матча, где бы Чехия действительно доминировала над кем-то. Половине игроков этой команды нечего было делать на чемпионате мира.
Предыдущее руководство Чешской федерации хоккея с шайбой планомерно портило наш хоккей, не хватало денег на тренеров, которые разворовывались», — сказал Дедек в интервью Sport.cz.
Напомним, сборная Чехии на групповом этапе заняла четвёртое место в турнирной таблице группы В.
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