The Athletic оценил будущее Сорокина в «Айлендерс»
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Североамериканский портал The Athletic оценил будущее российского голкипера Ильи Сорокина в «Нью-Йорк Айлендерс».
«Переход Сорокина в другую команду имеет смысл только в том случае, если «Айлендерс» не найдут способа подписать с ним долгосрочный контракт. 27-летний вратарь может продлить контракт с 1 июля, и он уже сказал, что ему нравится играть на Лонг-Айленде, он хотел бы остаться здесь.
Если переговоры ни к чему не приведут и «Айлендерс» вылетят из плей-офф в марте следующего года, тогда, возможно, тему обмена стоит обсудить. Но до тех пор — не стоит», — сказано в статье.
Напомним, Сорокин вошёл в число претендентов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.
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