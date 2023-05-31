The Athletic оценил будущее Сорокина в «Айлендерс»

Североамериканский портал The Athletic оценил будущее российского голкипера Ильи Сорокина в «Нью-Йорк Айлендерс».

«Переход Сорокина в другую команду имеет смысл только в том случае, если «Айлендерс» не найдут способа подписать с ним долгосрочный контракт. 27-летний вратарь может продлить контракт с 1 июля, и он уже сказал, что ему нравится играть на Лонг-Айленде, он хотел бы остаться здесь.

Если переговоры ни к чему не приведут и «Айлендерс» вылетят из плей-офф в марте следующего года, тогда, возможно, тему обмена стоит обсудить. Но до тех пор — не стоит», — сказано в статье.

Напомним, Сорокин вошёл в число претендентов на награду «Везина Трофи», которую вручают лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги.