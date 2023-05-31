Артюхин: у «Ак Барса» есть харизматичный лидер, такого авторитета у Яшкина может и не быть

Экс-нападающий СКА и ряда клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал возможный переход Дмитрия Яшкина в казанский «Ак Барс».
«Дмитрий, безусловно, хороший игрок, мощный силовой нападающий с голевым чутьём. Он классно проявил себя в прошлой регулярке, много забивал. Но не стоит забывать, сколько моментов ему партнёры создавали – шайба просто так на пятаке не оказывается. Да и в плей-офф он просто пропал, да ещё и не в первый раз. В Питере ему доверились, построили вокруг него первую тройку, дали все возможности, чтобы он делал то, что умеет.
Будет ли то же в «Ак Барсе»? Не уверен, там есть свой харизматичный лидер – Саша Радулов – так что того авторитета у Яшкина может не быть. Он меняет при этом прекрасные условия на команду, в которой ещё полгода назад были непонятные распри в коллективе. По себе ещё помню, что Питер выгодно отличается от других клубов тем, что там именно создают те условия для игроков, когда тебя ничего не отвлекает от игры. А это гораздо ценнее нескольких миллионов, потому что ты можешь показывать свой максимум и кайфовать от хоккея каждый день», — сказал Артюхин «Чемпионату».
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале сообщил, что форвард Дмитрий Яшкин покидает клуб из Санкт-Петербурга.
- 31 мая 2023
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