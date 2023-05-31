Овечкин патентует фразу: «I’m okay. Russian machine never breaks»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в конце мая подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»), сообщает Adindex.

В заявке указаны более 10 классов МКТУ (международная классификация товаров и услуг). Они позволяют брендировать продукты питания, сувениры, академии обучения, одежду, амулеты.

Фразу «I'm okay. Russian machine never breaks» Овечкин впервые произнёс более 15 лет назад, в начале второго сезона НХЛ. Тогда россиянин упал на лёд после броска защитника «Вашингтон Кэпиталз» Шона Моррисонна. Покинуть площадку ему помогли партнёры по команде. На следующий день на вопрос о своем самочувствии Овечкин ответил фразой, которая разошлась по СМИ: «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Если теперь Роспатент одобрит заявку Овечкина, использовать это выражение без его согласия будет запрещено. Также спортсмен как владелец исключительных прав сможет получать прибыль от своей интеллектуальной собственности.

Кроме того, хоккеист подал заявку в Роспатент на регистрацию логотипа своей международной академии хоккея. Изображение уже используется на сайте, однако без надписи Russian machine never breaks.

Фото: Adindex