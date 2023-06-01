«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с тренером Джоном Хайнсом
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«Нэшвилл» разрешил «Рейнджерс» вести переговоры с тренером Джоном Хайнсом, сообщает New York Post.
48-летний Хайнс тренировал «Нэшвилл» в течение четырёх сезонов, трижды выводя команду в плей-офф. В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах. Формально тренер имеет контракт с клубом до 1 июля, однако «Предаторз» уже объявили, что новым главным тренером клуба в следующем сезоне будет Эндрю Брюнетт.
Ранее «Рейнджерс» отправили Жерара Галлана в отставку с поста главного тренера после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси» (3-4 в серии).
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