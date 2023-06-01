Сопин: не думаю, что руководство «Динамо» будет против, если мы немного превысим бюджет

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, превысит ли клуб утверждённый бюджет в случае перехода нападающего Никиты Гусева.

«Нет. Пока у нас всё достаточно скромно. Мы не вываливаемся даже за прошлогодний бюджет. А если осуществим все свои планы и задумки, то прошлогодний бюджет несильно превысим. Опять же, если совет директоров одобрит все наши идеи. Мы работаем в этом направлении, предоставляем справки, какой бюджет нужен под какой результат. У «Динамо» хорошие, адекватные руководители, которые понимают суть вопроса. Я не думаю, что они будут против, если мы чуть превысим бюджет, но при этом гарантированно усилим состав», — цитируют Сопина «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что Гусев ведёт переговоры с московским «Динамо». 30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он провёл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков.