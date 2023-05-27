Московское «Динамо» ведёт переговоры с Никитой Гусевым

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим Никитой Гусевым. Форвард провёл сезон-2022/2023 в СКА, после чего расторг контракт с петербургским клубом. Сейчас нападающий находится в статусе свободного агента.

«Мы не закончили работу на трансферном рынке. Будут ребята на обмен, две-три позиции мы усилим. Клуб находится в постоянном диалоге с хоккеистами, агентами, другими клубами. Двух-трёх трансферов от «Динамо» стоит ожидать. Что касается Никиты Гусева, то мы общаемся с ним, с агентами. Конкретики пока нет, но всё проходит в рабочем, плановом режиме. Определённые точки соприкосновения у нас есть», — цитирует Сопина РИА Новости.

30-летний нападающий СКА провёл в плей-офф 13 матчей и набрал 12 (5+7) результативных баллов. В регулярке он провёл 37 матчей, набрав 49 (23+26) очков.