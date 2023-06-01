Коваленко — о показе ЧМ-2023 на ТВ: нужно было чемпионат показывать, но права не покупать

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал критику от двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова в адрес российских телеканалов, показывавших матчи чемпионата мира по хоккею.

«Мне показалось, в России чемпионат мира по хоккею не вызвал ни малейшего интереса. И это здоровое явление — организаторы чемпионата мира пошли на поводу у политики и тем самым обесценили свой турнир. В том числе это касается и Латвии, бронза которой — не настоящая. Очень обидно, что наш вид спорта в Европе позволили растоптать. Особенно это бросается в глаза на фоне НХЛ, где российские хоккеисты по-прежнему в центре внимания, на них делают бизнес. А вот европейские хоккейные руководители, уж извините, выглядят нелепо. Самое удивительное, что обычно они берут пример с Северной Америки. Но тут всё наоборот — Америка продолжает делать хоккейный бизнес, а европейцы сами выстреливают себе в ногу. Странно!

Фетисов был возмущён тем, что чемпионат мира транслируется по «Матч ТВ»? Поддержу Вячеслава Александровича в том, что это большая ошибка со стороны ТВ — платить за телетрансляции турнира, на который нас не допускают. Ведь тем самым мы пусть и косвенно, но финансируем санкции против себя. Бред!

Другое дело, что чем больше на ТВ спорта и особенно хоккея, тем лучше для страны, для здоровья народа. Поэтому, на мой взгляд, тут нужно было поступить грамотнее — чемпионат показывать, но права не покупать. В современных условиях, когда против нас идёт война без правил, так поступать можно — если тебя бьют по одной щеке, нет смысла подставлять другую. Кстати, насколько слышал, разрабатывается законопроект, который позволит в таком режиме показывать и зарубежное кино», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, победителем прошедшего в Латвии и Финляндии чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. Немецкая сборная стала обладателем серебряных медалей, а бронза досталась латвийской сборной.