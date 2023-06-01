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«Витязь» продлил контракт с нападающим Смолиным

«Витязь» продлил контракт с нападающим Смолиным
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Нападающий Михаил Смолин принял контрактное предложение «Витязя», сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Сообщается, что контракт рассчитан на один сезон.

25-летний нападающий в прошлом сезоне провёл за «Витязь» 38 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-10».

Всего в КХЛ Смолин провёл 167 матчей, в которых набрал 33 очка — забросил 17 шайб и отдал 16 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-16».

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