Яруллин: европейцы рады сыграть в КХЛ, но не приезжают из-за осуждения в своих странах

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин заявил, что чемпионат мира по хоккею потерял в зрелищности без участия сборных России и Беларуси, а также отметил, что европейские хоккеисты не хотят ехать в КХЛ из-за осуждения в своих странах.

«Интересный чемпионат мира по хоккею, что ли, прошёл сейчас? Я только вчера случайно из новостей узнал, что канадцы там немцев обыграли, а латыши третьими стали. А больше про этот чемпионат ничего и не знаю, матчи не смотрел. И энхаэловцы не приехали. Не скажу, что такой чемпионат вызывал интерес. Этому далеко до Олимпиады или Кубка мира. А тут ещё не допускать Россию, которая всегда борется за высокие места. С нашей командой интерес к ЧМ был бы выше. Да и те же белорусы тоже всегда кусаются. Думаю, в ИИХФ сами себе проблемы создали. Вон чемпионат мира по боксу проходил, русские там были, а проблем не было.

У нас в КХЛ канадцы и американцы играют без проблем, а вот европейцы если и приезжают, то со скандалами. Чуть ли не изгоями становятся в своих странах. Тоже ведь вопрос. Вот в баскетбольном УНИКСе американец спокойно, без проблем играл в этом сезоне. Ему нравится в России, хочет продолжать выступать. Может, сами европейские хоккеисты и рады сыграть в КХЛ, но не приезжают из-за осуждения в своих странах», — цитирует Яруллина «Татар-информ».

Напомним, победителем прошедшего в Латвии и Финляндии чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. Немецкая сборная стала обладателем серебряных медалей, а бронза досталась латвийской сборной.