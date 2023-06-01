Назаров — о бронзе Латвии на ЧМ: игроки сидели в России на жирных контрактах, черпали опыт

Известный тренер Андрей Назаров считает, что успех сборной Латвии на прошедшем чемпионате мира по хоккею не был бы достигнут без участия латвийских игроков и тренеров в КХЛ. Латвийская сборная стала обладателями бронзовых медалей на ЧМ-2023.
«Конечно, первые в истории чемпионатов мира медали сборной Латвии – это большой успех для страны. Но давайте не будем забывать, чья это в большей степени заслуга. С интересом наблюдаю, как новый президент Латвии хвастается какими-то успехами, к которым он не имеет никакого отношения. Человек тянет одеяло на себя, даёт интервью в прессе. Нужно просто обратиться к фактам.
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш является воспитанником советской школы хоккея. Затем он проходил курс тренерской подготовки у наших отечественных мэтров, работал тренером в клубах в КХЛ и в сборной России. Его помощник финн Петтери Нуммелин в своё время играл у Владимира Юрзинова в ТПС, а Лаурис Дарзиньш долгое время выступал в КХЛ, в том числе за «Ак Барс» и «Трактор». В плане состава аналогично: защитник Янис Якс провёл у меня сильный сезон в «Сочи», а лидеры атаки — Каспарс Даугавиньш и Микс Индрашис – являются едва ли не легендами КХЛ.
К чему мы пришли? Заслуга КХЛ в развитии латвийской тренерской школы и латвийских игроков очевидна. Большинство из них сидели в России на жирных контрактах, и порой незаслуженно, работали в российских командах, черпали опыт и навыки, которые затем переносили на латвийскую сборную. По сути, здесь латвийцы и научились как следует играть в хоккей, а кто-то обучался тренерскому ремеслу. И это происходило десятилетиями», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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