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Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд перенёс операцию на сердце

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд перенёс операцию на сердце
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд перенёс операцию на сердце, сообщает The Hockey News со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Брайана Маклеллана.

Маклеллан рассказал, что Дауд перенёс операцию, чтобы решить проблему, с которой он столкнулся ближе к концу регулярного сезона. Он будет готов к началу тренировочного сбора в сентябре. Дауд не сыграл в последних трёх матчах регулярного чемпионата из-за травмы, а также пропустил несколько матчей ранее в этом году из-за повреждения верхней части тела.

33-летний форвард в прошлой регулярке сыграл 65 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков с 26 минутами штрафа.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023.

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