Плющев: мы только говорим постоянно, что у нас всё здорово и хорошо, страусиная политика

Экс главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил готовность сборной России к возвращению на мировую арену.

«В следующем сезоне, может, Россия и не вернётся на международную арену — ведь всё уже расписали. Но не исключён вариант, что точкой возврата станет 2025 год. Надеюсь на это. Вопрос в другом: сумеем ли мы к этому моменту подойти как надо? Не просто участником, а с высоко поднятой головой. Лидером мирового хоккея.

Предпосылки есть? Пока не видно каких-то кардинальных изменений для поднятия уровня мастерства наших хоккеистов. Может, не популярных, но эффективных. Если даже взять статистику российских игроков в НХЛ, то по количеству и качеству мы уступаем уже многим странам. Тем же шведам, финнам. А если учесть, что наши звёзды возрастные… Да, они могут где-то помочь национальной команде, но не переломить ситуацию.

Поэтому стоит вопрос о подготовке нашего резерва. И тут мы, к сожалению, только говорим постоянно, что у нас всё здорово и хорошо. Страусиная политика. Голову под крыло засунули, и нас охотник не видит. А начнут искать крайних. Может, я им окажусь — не так предупреждал, как положено (смеётся). Мы любим вспоминать Суперсерию 1972 года, но десять последних чемпионатов мира проиграли в дуду и никаких выводов не сделали», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Напомним, решение по участию сборных России и Беларуси в турнирах под эгидой ИИХФ будет принято в марте 2024 года. Обе сборные уже отстранены от чемпионата мира 2024 года, который пройдёт в Чехии.