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Защитник «Оттавы 67» Минтюков попал во вторую символическую сборную CHL

Защитник «Оттавы 67» Минтюков попал во вторую символическую сборную CHL
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Российский защитник клуба OHL «Оттава 67» Павел Минтюков попал во вторую символическую сборную Канадской хоккейной лиги, сообщает пресс-служба CHL.

19-летний игрок обороны набрал 88 (24+64) очков в 69 играх регулярного сезона хоккейной лиги Онтарио и установил рекорд среди российских защитников в Канадской хоккейной лиге. Также он стал первым игроком OHL, получавшим звание «Защитник месяца» три месяца подряд — в октябре, ноябре и декабре 2022 года.

Напомним, в прошлом году Минтюков подписал контракт новичка с «Анахайм Дакс», который выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ — 2022.

Игрок системы «Вашингтон Кэпиталз» Александр Суздалев был включён в третью символическую сборную CHL. В 66 встречах за «Реджайну Пэтс» в WHL 19-летний нападающий набрал 86 (38+48) результативных баллов.

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