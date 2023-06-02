Опубликовано видео инцидента с нападающим «Колорадо» Ничушкиным в отеле Сиэтла

Департамент полиции Сиэтла опубликовал кадры с нательной камеры офицеров Джошуа Найта и Райана Бикрофта, приехавших на вызов в отель, где располагались игроки «Колорадо». Ранее сообщалось, что в номере, где проживал российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, была найдена пьяная женщина.
На видео попал фрагмент того, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстрем сообщает офицеру Найту, что 28-летняя женщина была найдена в номере Ничушкина сотрудниками команды ещё за полтора часа до обращения в полицию.
«Мы пытались вытащить её из номера, но она была сильно пьяна и сопротивлялась. Я беспокоился за её безопасность, поэтому не мог просто отправить её на такси», — сказал врач.
В кадр попала женщина в машине скорой помощи, которая кричала: «Этот человек забрал моё удостоверение личности, не верьте ему, он лжец!». Из видео непонятно, о каком именно человеке идёт речь.
На видео отсутствуют некоторые фрагменты, которые удалены в целях защиты медицинской информации. Самого Ничушкина на видео нет. Сообщается, что к моменту прибытия полиции россиянина уже не было в отеле. По информации главного тренера клуба, Ничушкин в тот же день покинул расположение клуба и улетел из Сиэтла. В последний раз россиянин выходил на лёд во втором матче серии с «Кракен». «Эвеланш» проиграли серию первого раунда «Сиэтлу» со счётом 3-4.
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