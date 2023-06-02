Голкипер «Далласа»: наша команды не имеет предела возможностям, у нас светлое будущее
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Голкипер «Далласа» Джейк Эттингер считает, что у клуба светлое будущее, потмоу что он обладает всеми необходимыми деталями для победы в Кубке Стэнли.
«Думаю, что у этой команды нет предела возможностям. У нас есть все необходимые детали. Генеральный менеджер Джим Нилл и менеджмент отлично работают, подписывая необходимых нам хоккеистов.
Приятно начинать чемпионат, понимая, что в каждом сезоне твоя команда может выиграть Кубок Стэнли. Это должно войти в привычку для команды и организации. Думаю, что у нас очень светлое будущее. Всё зависит от игроков», – цитирует Эттингера пресс-служба клуба.
В текущем сезоне НХЛ «Старз» в финале Западной конференции проиграли «Вегасу» со счётом 2-4 в серии.
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