Российские хоккеисты в этом году вновь не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты в случае победы в Кубке Стэнли снова не смогут привезти трофей в Россию.
«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — цитирует Дэйли «РИА Новости».
В текущем финале Кубка Стэнли трофей разыграют «Флорида» и «Вегас». В составе «Пантерз» выступает российский голкипер Сергей Бобровский, а за «Голден Найтс» играет россиянин Иван Барбашёв.
В последний раз Кубок Стэнли приезжал в Россию в сентябре 2021 года, когда его привезли хоккеисты «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. В прошлом году форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину лига не разрешила привезти трофей на родину из-за текущей политической ситуации в мире.
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