Российские хоккеисты в этом году вновь не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские хоккеисты в случае победы в Кубке Стэнли снова не смогут привезти трофей в Россию.

«Нет, Кубок Стэнли не смогут привезти этим летом в Россию», — цитирует Дэйли «РИА Новости».

В текущем финале Кубка Стэнли трофей разыграют «Флорида» и «Вегас». В составе «Пантерз» выступает российский голкипер Сергей Бобровский, а за «Голден Найтс» играет россиянин Иван Барбашёв.

В последний раз Кубок Стэнли приезжал в Россию в сентябре 2021 года, когда его привезли хоккеисты «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. В прошлом году форварду «Колорадо» Валерию Ничушкину лига не разрешила привезти трофей на родину из-за текущей политической ситуации в мире.