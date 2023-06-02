В московском «Динамо» отреагировали на информацию о возможном подписании О’Делла

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал информацию о возможном переподписании канадского нападающего Эрика О’Делла.
«Говорят, что «Динамо» близко к подписанию контракта с О’Деллом? На данный момент это не так. Некоторые разговоры с представителем Эрика действительно ведутся, но сейчас всё упирается в ситуацию с Бреннаном Менеллом. На текущий момент у нас подписаны трое иностранных игроков, и никто не знает, когда будет ясно, получит ли Бреннан российский паспорт.
То есть «Динамо» не будет подписывать ещё одного иностранца без понимания по ситуации с Менеллом? Именно так, потому что это опасная история. Все иностранцы являются высокооплачиваемыми игроками, и брать ещё одного легионера на всякий случай, чтобы потом вдруг остаться с четырьмя иностранцами, — я так рисковать не могу», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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