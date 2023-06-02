ЦСКА заключил новый контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Тахиром Мингачёвым
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Российский нападающий Тахир Мингачёв продлил контракт с ЦСКА, сообщается в официальном телеграм-канале армейцев.
Форвард заключил новое соглашение с московской командой на два года — до конца сезона-2024/2025.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний Мингачёв принял участие в 54 встречах, в которых набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф нападающий сыграл в 23 матчах и записал на свой счёт 3 (2+1) очка. В составе ЦСКА Тахир стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).
С сезона-2020/2021, когда Мингачёв дебютировал за армейцев, форвард успел принять участие в 141 матче в КХЛ, набрав 27 (14+13) очков при общем показателе полезности «+12».
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