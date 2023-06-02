«Юные юлаевцы знают, как выигрывать Кубок Стэнли». Василевский посетил арену «Салавата»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский посетил арену «Салавата Юлаева» и ответил на вопросы юных хоккеистов системы уфимского клуба.

«Андрей Василевский посетил родной клуб. Наш воспитанник два часа отвечал на вопросы вратарей из спортивной школы «Салавата Юлаева». Теперь юные юлаевцы знают, как выигрывать Кубок Стэнли», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Салавата».

Напомним, Василевский является воспитанником уфимского клуба. Голкипер выступал за «Салават» с 2012 по 2014 год. Андрей дебютировал во взрослом хоккее в 18-летнем возрасте в матче регулярного чемпионата КХЛ. С 2014 года Василевский выступает за «Тампу», которая задрафтовала вратаря в 2012 году в первом раунде под общим 19-м номером.