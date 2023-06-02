The Athletic объяснил, почему считает контракт Барабанова лучше соглашения Эрика Карлссона

Журналист The Athletic Харман Дайал объяснил, почему считает контракт российского нападающего Александра Барабанова лучшим в «Сан-Хосе Шаркс» в нынешнем сезоне по соотношению цена-качество. Соглашение форварда, набравшего 47 (15+32) очков при показателе полезности «-30» в 68 матчах, оказалось выше даже контракта Эрика Карлссона.
«Кэпхит: $ 2,5 млн. Оставшийся срок: один год. Средняя полезность GSVA: 1,6.
Этот список разочаровывает. И он отражает то, почему «Шаркс» рассматривают возможность уйти в действительно долгую перестройку.
Барабанов набрал 47 очков в 68 матчах, получая при этом $ 2,5 млн, и это здорово, но всё же не так много. Мэтт Беннинг, ставший вторым, компетентно исполнял свои обязанности на синей линии, а 24-летний Ноа Грегор, занявший третье место, забил 10 голов в 57 матчах — но на этом всё.
Эрик Карлссон, очевидно, провёл выдающийся сезон и был достоин своей гигантской зарплаты в $ 11,5 млн, но как самый высокооплачиваемый защитник в лиге он не сыграл выше этого числа, если учесть его действия в защите», — приводит слова Дайала The Athletic.
- 2 июня 2023
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