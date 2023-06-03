Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в финал плей-офф АХЛ
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Фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ «Херши» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф обыграл «Рочестер» со счётом 1:0.
Единственный гол на 33-й минуте забил Шейн Герсич с передач Бека Маленстина и Габриэля Карлссона. Таким образом, фарм-клуб «Вашингтона» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал плей-офф АХЛ, где встретится с победителем пары «Милуоки» — «Коачелла».
В полуфинальной серии между «Милуоки» и «Коачеллой» счёт равный — 2-2. Фарм-клубу «Нэшвилла» удалось сравнять счёт после того, как он проигрывал 0-2. За «Милоуки» выступает российский голкипер Ярослав Аскаров, оставшийся в запасе в последних двух матчах. Также за «Милоуки» играет российский нападающий Егор Афанасьев, который за 14 матчей плей-офф набрал 10 (4+6) очков.
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