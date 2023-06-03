Дубас уволил директоров «Питтсбурга» по стратегии и скаутингу, нанятых Хекстоллом

Новый президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Кайл Дубас начал перестановки в управленческом штабе, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Своих постов лишились директор по хоккейной стратегии Алек Шалл, директор по скаутингу Керри Хаффман и старший вице-президент по спортивной науке и развитию Тина Мюррей. Все эти специалисты были наняты предыдущим генеральным менеджером клуба Роном Хекстоллом.
Напомним, «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф, прервав самую длинную активную серию плей-офф среди команд в профессиональном спорте Северной Америки. Эта серия включала три победы в Кубке Стэнли (2009, 2016, 2017), четыре выхода в финал Кубка Стэнли и пять выходов в финал Восточной конференции. Напомним, Дубас последние пять сезонов работал в качестве генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс».
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