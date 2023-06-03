Бобровский отказался отвечать на вопрос о ситуации на Украине перед финалом Кубка Стэнли

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отказался отвечать на вопрос о спецоперации России на Украине. Во время дня прессы перед финалом розыгрыша Кубка Стэнли один из журналистов спросил вратаря об этом.

«Сейчас мы сосредоточены на хоккее. И дело не в политике или в том, что происходит у тебя на работе. Знаете, финал Кубка Стэнли — это большой праздник хоккея. Я никогда прежде не был в такой обстановке и хочу использовать эту возможность и получить удовольствие от этого», — приводит слова Бобровского Sportsnet.

Напомним, вратарь сыграл 14 встреч текущего розыгрыша Кубка Стэнли, одержав победы в 11 из них и отражая в среднем 93,5% бросков. Стартовый матч финальной серии с «Вегас Голден Найтс» состоится в ночь с 3 на 4 июня, начало запланировано на 3:00 мск.