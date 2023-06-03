Лущишин: будет очень забавно, если Бобровский превратится в тыкву в финале Кубка Стэнли

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы клубов — последний в нынешнем сезоне. «Флорида Пантерз» в нём поделила первое место с «Вегас Голден Найтс». Лущишин высказал мнение о том, что неделя отдыха может плохо сказаться на голкипере «пантер» Сергее Бобровском.
«Вратари жалуются на загруженность, поэтому мне интересно, что неделя отдыха сделает с Бобровским. Было бы очень забавно, если бы он превратился в тыкву, но нам также кажется, что то, что мы наблюдаем, — это регресс после четырёх лет вратарской карьеры со взлётами и падениями. Он двукратный обладатель „Везины“ не просто так, и мы это видим. И, конечно же, мы очень любим Ткачука.
Это похоже на судьбу для Южной Флориды, но…" — приводит слова Лущишина The Athletic.
- 3 июня 2023
-
21:57
-
21:38
-
21:29
-
20:56
-
20:38
-
20:18
-
19:58
-
19:44
-
19:15
-
18:59
-
18:48
-
18:10
-
17:58
-
17:35
-
17:23
-
17:00
-
16:31
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:30
-
13:05
-
12:40
-
12:15
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:00