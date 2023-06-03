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Лущишин: будет очень забавно, если Бобровский превратится в тыкву в финале Кубка Стэнли

Лущишин: будет очень забавно, если Бобровский превратится в тыкву в финале Кубка Стэнли
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Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили традиционный рейтинг силы клубов — последний в нынешнем сезоне. «Флорида Пантерз» в нём поделила первое место с «Вегас Голден Найтс». Лущишин высказал мнение о том, что неделя отдыха может плохо сказаться на голкипере «пантер» Сергее Бобровском.

«Вратари жалуются на загруженность, поэтому мне интересно, что неделя отдыха сделает с Бобровским. Было бы очень забавно, если бы он превратился в тыкву, но нам также кажется, что то, что мы наблюдаем, — это регресс после четырёх лет вратарской карьеры со взлётами и падениями. Он двукратный обладатель „Везины“ не просто так, и мы это видим. И, конечно же, мы очень любим Ткачука.

Это похоже на судьбу для Южной Флориды, но…" — приводит слова Лущишина The Athletic.

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