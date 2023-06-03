Нападающий «Вегаса» Барбашёв рассказал о своём отношении к политической обстановке в мире

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв высказался о политической обстановке в мире.

«Время идёт, и ты даже не думаешь об этом», — приводит слова Барбашёва AP News.

Кроме того, россиянин прокомментировал свой контракт, истекающий в конце сезона.

«Мой контракт подходит к концу после сезона? Для меня было очень важно сосредоточиться на хоккее, что я и сделал в прошлом году. У меня был действительно хороший сезон, фактически год прорыва, и я просто придерживаюсь мыслей о хоккее и стараюсь не думать об этом [о контракте]», — сказал Барбашёв.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли нападающий провёл 17 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.