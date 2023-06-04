Ассист Барбашёва помог «Вегасу» уверенно обыграть «Флориду» в первом матче финала

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, а также Райлли Смит. Российский нападающий Иван Барбашёв отметилмся по ходу матча результативной передачей, набрав своё первое очко в текущем финале Кубка Стэнли.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Эрик Стаал и Энтони Дюклер. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу встречи 29 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.