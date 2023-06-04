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Ассист Барбашёва помог «Вегасу» уверенно обыграть «Флориду» в первом матче финала

Ассист Барбашёва помог «Вегасу» уверенно обыграть «Флориду» в первом матче финала
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, а также Райлли Смит. Российский нападающий Иван Барбашёв отметилмся по ходу матча результативной передачей, набрав своё первое очко в текущем финале Кубка Стэнли.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Эрик Стаал и Энтони Дюклер. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу встречи 29 спасений.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Вегаса». Следующая игра состоится 6 июня. Начало — в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч
04 июня 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Стаал (Лунделль) – 09:40 (4x5)   1:1 Маршессо (Стивенсон, Теодор) – 17:18 (5x4)   2:1 Теодор (Макнэбб, Хауден) – 30:54 (5x5)   2:2 Дюклер – 39:49 (5x5)   3:2 Уайтклауд (Барбашёв, Айкел) – 46:59 (5x5)   4:2 Стоун – 53:41 (5x5)   5:2 Смит (Айкел) – 58:15 (en)
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