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«Это будет упорная серия, все должны выдохнуть». Морис — о поражении в первом матче финала

«Это будет упорная серия, все должны выдохнуть». Морис — о поражении в первом матче финала
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5) и призвал всех успокоиться и настраиваться на равную, тяжёлую серию.

«Мы проиграли первую игру серии с «Бостоном». Затем мы сравняли счёт в серии. Потом мы проиграли ещё две игры — и заиграли ещё лучше. Все должны немного подышать и расслабиться, это будет упорная серия. Я чувствую, что вы, журналисты, немного напряжены.

Я бы сказал, что это была равная игра со счётом 2:2 перед третьим периодом. Нередко проигравшая команда много рассуждает о причинах поражения, а команда-победитель говорит, как всё было замечательно. Пока мы не потеряли шайбу, счёт был 2:2, так что это была напряжённая игра», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

«Вегас» повёл в серии со счётом 1-0. Второй матч финала состоится в Парадайсе 6 июня.

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