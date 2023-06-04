Нападающий «Флориды»: нельзя столько удаляться и рассчитывать на победу

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5). 38-летний ветеран открыл счёт в матче при игре в меньшинстве.

«Я думаю, мы оказали достойное сопротивление. Очевидно, нам нужно обратить внимание на удаления, их было слишком много. В это время года нельзя столько удаляться и рассчитывать на победу, это тяжело. Я думаю, что мы можем чему-то научиться по итогам этого матча.

Я думаю, что мы можем стать сильнее. Я думаю, что есть аспекты нашей игры, которые сегодня были действительно хороши, а есть такие, в которых мы можем стать лучше. Мы перегруппируемся, восстановимся, а затем будем готовы ко второму матчу», — цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.

Отметим, что по итогам матча «Флорида» заработала 46 штрафных минут, тогда как «Вегас» получил лишь 18. Второй матч финала состоится в Парадайсе 6 июня.