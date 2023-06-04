Нападающий «Флориды»: нельзя столько удаляться и рассчитывать на победу

Нападающий «Флориды» Эрик Стаал подвёл итоги первого матча финала Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:5). 38-летний ветеран открыл счёт в матче при игре в меньшинстве.
«Я думаю, мы оказали достойное сопротивление. Очевидно, нам нужно обратить внимание на удаления, их было слишком много. В это время года нельзя столько удаляться и рассчитывать на победу, это тяжело. Я думаю, что мы можем чему-то научиться по итогам этого матча.
Я думаю, что мы можем стать сильнее. Я думаю, что есть аспекты нашей игры, которые сегодня были действительно хороши, а есть такие, в которых мы можем стать лучше. Мы перегруппируемся, восстановимся, а затем будем готовы ко второму матчу», — цитирует Стаала пресс-служба НХЛ.
Отметим, что по итогам матча «Флорида» заработала 46 штрафных минут, тогда как «Вегас» получил лишь 18. Второй матч финала состоится в Парадайсе 6 июня.
- 4 июня 2023
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:02
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:08
-
06:07
-
05:53
-
05:36
-
04:41
-
04:01
-
03:05
-
02:59
-
00:02
- 3 июня 2023
-
23:51
-
23:17
-
22:57
-
22:37
-
22:23
-
21:57