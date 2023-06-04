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Воспитанник «Северстали» нападающий Чижиков присоединится к клубу в новом сезоне КХЛ

Воспитанник «Северстали» нападающий Чижиков присоединится к клубу в новом сезоне КХЛ
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Нападающий Егор Чижиков присоединится к «Северстали» в новом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний Чижиков – воспитанник череповецкого хоккея, обладатель кубка «Турнира пяти наций 2019» в составе юниорской сборной России. Три сезона нападающий провёл в «Алмазе». Егор также привлекался в основную команду – в КХЛ сыграл 17 матчей, в которых набрал четыре (3+1) очка. Два последних года форвард выступал во Второй финской лиге (Местис) за клуб «Кеттеря». В 2022 году в составе команды он стал победителем чемпионата, в 2023 году – серебряным призёром.

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