Воспитанник «Северстали» нападающий Чижиков присоединится к клубу в новом сезоне КХЛ
Поделиться
Нападающий Егор Чижиков присоединится к «Северстали» в новом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.
21-летний Чижиков – воспитанник череповецкого хоккея, обладатель кубка «Турнира пяти наций 2019» в составе юниорской сборной России. Три сезона нападающий провёл в «Алмазе». Егор также привлекался в основную команду – в КХЛ сыграл 17 матчей, в которых набрал четыре (3+1) очка. Два последних года форвард выступал во Второй финской лиге (Местис) за клуб «Кеттеря». В 2022 году в составе команды он стал победителем чемпионата, в 2023 году – серебряным призёром.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 июня 2023
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:02
-
07:10
-
07:00
-
06:46
-
06:31
-
06:24
-
06:16
-
06:08
-
06:07
-
05:53
-
05:36
Партнерский контент