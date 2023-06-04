Кожевников — о долгах «Салавата»: хитрецы из Казани поддерживают бардак в Уфе

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил беспокойство за ближайшее будущее «Салавата Юлаева» и заявил, что в уфимском клубе идёт внутренняя борьба.

«Во-первых, вся эта молодёжь «Салавата» может напороться на синдром второго сезона. У молодых он действительно есть: одно дело — на свежих эмоциях заявить о себе, другое — выдержать уровень и от него оттолкнуться, расти дальше. Не всем это дано.

Во-вторых, селекция «Салавата» — это песня. И не столько в «Телеграме», который лихо освоил его руководитель, а в жизни, на льду. Я так понял, что обманщик Хо-Сэнг остаётся, зато ведущего центра Кадейкина не сохранили. Отлично вписался бы именно в Уфу потерявшийся в СКА Жафяров, но он предпочёл Казань, причём, судя по прессе, за меньшие деньги. Это показатель. После ухода Умарка и Хартикайнена именно в атаке «Салавата» были дыры, теперь они стали ещё больше. Сильно удивлюсь, если молодые второй год подряд их закроют.

Задолженность уфимского клуба перед хоккеистами? Насколько понял, в республике идёт внутренняя борьба. Со стороны всем видно, что у «Салавата» проблемы в руководстве, селекция — одна из худших в Восточной конференции, несмотря на приличный бюджет. Посмотрите на состав «Ак Барса» — и сравните его с уфимским. Ну о каких «зелёных дерби» теперь может идти речь? В данной ситуации мне жаль главного тренера Виктора Козлова. Состав «Салавата» непонятен, и второй год подряд выпрыгнуть на второе место в конференции у молодого тренера вряд ли получится.

К вопросу о журналистах и, кстати, опять об «Ак Барсе». Читаю прессу из Татарстана — и смеюсь, ведь там нынешние порядки в «Салавате» как раз поддерживают. Ну татары, хитрецы! Всё логично, как не поддержать соседа, если его менеджер ведёт бои исключительно в «Телеграме», Хо-Сэнг лечится по полгода, а вратари рекламируют себя через интернет… Думаю, Башкортостану нужно задуматься. Если принципиальных противников устраивает ситуация раздрая в «Салавате», то что-то тут не так», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Салават Юлаев» по-прежнему не погасил долги по зарплате. Долгов в клубе накопились примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года. «Салават» пытался взять кредит у государственных организаций, но получил отказ. 18 мая 2023 года генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявлял, что все долги по зарплате клуб погасит в конце мая.