Голкипер «Вегаса» повторил достижение Джонатана Куика 11-летней давности

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» повторил достижение Джонатана Куика 2012 года.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хилл стал вторым вратарём за последние 20 лет, кто победил двукратного обладателя «Везина Трофи» (Сергея Бобровского) — приза лучшему голкиперу в сезоне. В 2012 году Куик обыграл Мартина Бродо в серии «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (4-2).

Напомним, Бобровский становился обладателем «Везина Трофи» в 2013, 2017 годах.

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.