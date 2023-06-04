Голкипер «Вегаса» повторил достижение Джонатана Куика 11-летней давности
Поделиться
Вратарь «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» повторил достижение Джонатана Куика 2012 года.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хилл стал вторым вратарём за последние 20 лет, кто победил двукратного обладателя «Везина Трофи» (Сергея Бобровского) — приза лучшему голкиперу в сезоне. В 2012 году Куик обыграл Мартина Бродо в серии «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (4-2).
Напомним, Бобровский становился обладателем «Везина Трофи» в 2013, 2017 годах.
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» встречался с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
Комментарии
- 4 июня 2023
-
18:15
-
18:04
-
17:46
-
17:19
-
17:02
-
16:45
-
16:32
-
16:09
-
15:55
-
15:40
-
15:15
-
14:50
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
11:10
-
10:55
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:45
Партнерский контент