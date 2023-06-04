Барбашёв оценил победу над «Флоридой» в первом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о победе над «Флоридой Пантерз» (5:2) в первом матче финала Кубка Стэнли.

«Честно говоря, сегодня мы играли лучше. В первом периоде они больше давили, но после этого мы нашли свою игру и сохраняли инициативу. Мы просто наслаждаемся этим моментом и делаем всё возможное. Сейв Хилла? Он действительно был выдающийся.

Все мы знаем «Флориду», они хотят залезть тебе под кожу, но для нас это неважно, мы должны быть сфокусированы на своём выступлении и продолжать хорошо играть. Сейчас нам нужно отдохнуть и посмотреть, что мы можем улучшить в себе. Думаю, во втором матче мы будем ещё лучше», — сказал Барбашёв в интервью NHL Network.

Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.