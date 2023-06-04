Бедард — 1-й хоккеист CHL, получивший призы лучшему игроку, бомбардиру и проспекту

Нападающий Коннор Бедард вошёл в историю CHL, выиграв три индивидуальные награды в один год.

Форвард «Реджайна Пэтс» получил призы лучшему игроку, лучшему бомбардиру и лучшему проспекту по итогам сезона в Канадской хоккейной лиге. 17-летний канадец является главным фаворитом драфта НХЛ — 2023.

Бедард стал лидером среди всех хоккеистов CHL по голам (71), очкам (143), броскам по воротам (360) и очкам за игру (2,51) в 57 играх регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

Приз лучшему проспекту (игроку, доступному для выбора на драфте НХЛ. — Прим. «Чемпионата») был учреждён в 1994 году.

17-летний форвард выиграл молодёжный чемпионат мира со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в семи играх.