Мичков — о Бедарде: он молодец — классно играет, парень действительно в порядке

Нападающий Матвей Мичков поделился ожиданиями от предстоящего драфта НХЛ и высказал мнение о его фаворите Конноре Бедарде. По ожиданиям экспертов, россиянин будет выбран в первой пятёрке, а 17-летний канадец называется главным претендентом на первый номер.
«Честно говоря, не поглядываю сейчас, потому что у меня свои игры. Вы сами видите, какая плотность матчей в сборной России. Думаю только о своих матчах и о нашей команде. Ну так, если выпадает свободное время, могу иногда посмотреть его игры. Но если вы говорите, что он под 100 голов забивает – значит, парень действительно в порядке. Что ещё я могу сказать? Бедард – молодец. Классно играет.
Все ждут новое противостояние: Мичков – Бедард, которое придёт на смену дуэли Овечкин – Кросби? Я не об этом думаю, а о том, чтобы с каждым сезоном быть всё лучше и лучше по сравнению со своими результатами. Не сравнивать себя с кем-то, а просто быть лучше, чем вчера или в прошлом сезоне. Буду делать для этого всё возможное», — цитирует Мичкова «Белорусский хоккей».
Драфт НХЛ — 2023 пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле, США.
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