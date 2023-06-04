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Беттмэн ответил на вопрос о создании второй команды в Торонто

Беттмэн ответил на вопрос о создании второй команды в Торонто
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн ответил на вопрос о создании второй команды в Торонто.

«Обсуждение происходит в мире СМИ чаще, чем в нашем офисе. Это вопрос предположений. Это вопрос распространения информации.

Но с точки зрения интереса, реальности это не находит такой отклик, как другие рынки и другие запросы на владение клубами», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.

«Торонто Мэйпл Лифс» 13 раз выигрывал Кубок Стэнли, последний раз — в 1967 году.

Напомним, кроме Торонто, в СМИ ходят слухи об Атланте, Канзас-Сити, Солт-Лейк-Сити и Хьюстоне как о возможных городах для расширения Национальной хоккейной лиги.

Ранее Беттмэн прокомментировал будущую продажу клуба «Оттава Сенаторз».

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