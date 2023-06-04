Дюклер — о поражении «Флориды»: это всего лишь одна игра, мы уже были в этом положении

Нападающий «Флориды Пантерз» Энтони Дюклер прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2:5) и рассказал о настрое на вторую игру.

«Это всего лишь одна игра. Мы уже были в этом положении. Нужно извлечь уроки из поражения, посмотреть небольшое видео и просто получать удовольствие… Такая возможность [играть в финале] может быть раз в жизни, так что нужно использовать её по максимуму», — приводит слова Дюклера пресс-служба «Флориды».

27-летний форвард в текущем розыгрыше Кубка Стэнли сыграл 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

«Вегас» ведёт в серии со счётом 1-0. Второй матч финала плей-офф НХЛ состоится в Парадайсе в ночь на 6 июня в 3:00 мск.