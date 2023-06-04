Беттмэн рассказал о переговорах с главой профсоюза НХЛ по поводу проведения Кубка мира

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с проведением Кубка мира.

«На самом деле у нас была встреча пару недель назад. И это то, что мы обсуждаем. В NHLPA новый режим, и я думаю, мы отлично начали совместную работу в том, что касается общения и концентрации на том, как двигаться вперёд. Но ясно одно: мы с Уолшем считаем это приоритетом», — приводит слова Беттмэна The Athletic.

О проведении Кубка мира в 2025 году высказался глава профсоюза игроков Марти Уолш.

«Сейчас мы проводим диалоги, чтобы посмотреть, как это выглядит. Мы хотим сделать турнир регулярным, чтобы не придумывать каждые четыре года что-то новое», — заявил Уолш.

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесён на 2025 год.