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Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин назвал топ-3 вратарей в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Шестёркин назвал топ-3 вратарей в НХЛ
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Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин назвал свой топ-3 вратарей в Национальной хоккейной лиге.

«Сорокин, Сарос, и мне Свейман нравится», — приводит слова Шестёркина «Хоккей на Кинопоиске».

Илья Сорокин в регулярке сыграл за «Нью-Йорк Айлендерс» 62 матча, в которых одержал 31 победу с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34. В плей-офф на счету Ильи шесть матчей с двумя победами.

Юусе Сарос провёл за «Нэшвилл Предаторз» 64 игры, в которых одержал 33 победы с 91,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69.

24-летний Свейман за «Бостон Брюинз» сыграл 37 встреч, в которых одержал 24 победы. В плей-офф на счету Джереми два матча.

Ранее Шестёркин рассказал о том, смотрит ли матчи других команд.

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