Экс-защитник клубов КХЛ: «Салават» не может не играть в КХЛ, это будет нонсенс

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал информацию о том, что в уфимском «Салавате Юлаеве» до сих пор не погасили долги по зарплате.

«Руководство клуба, насколько я помню, говорило о том, что погасит все долги. Я лично думаю, что какое-то время на это потребуется. Со временем все долги будут погашены, и «Салават» продолжит выступать. Республиканская команда не может не играть в КХЛ, это будет нонсенс», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что долгов в клубе накопились примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года. «Салават» пытался взять кредит у государственных организаций, но получил отказ.