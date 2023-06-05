Экс-защитник клубов КХЛ: «Салават» не может не играть в КХЛ, это будет нонсенс
Поделиться
Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал информацию о том, что в уфимском «Салавате Юлаеве» до сих пор не погасили долги по зарплате.
«Руководство клуба, насколько я помню, говорило о том, что погасит все долги. Я лично думаю, что какое-то время на это потребуется. Со временем все долги будут погашены, и «Салават» продолжит выступать. Республиканская команда не может не играть в КХЛ, это будет нонсенс», — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что долгов в клубе накопились примерно на 264 млн, без учёта бонусов. Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года. «Салават» пытался взять кредит у государственных организаций, но получил отказ.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июня 2023
-
11:00
-
10:35
-
10:21
-
10:09
-
09:46
-
09:29
-
09:13
-
08:53
-
08:40
-
08:19
-
08:08
- 4 июня 2023
-
23:41
-
23:17
-
22:48
-
22:32
-
22:23
-
21:50
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:31
-
20:06
-
19:50
-
19:36
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
18:04
-
17:46
-
17:19
-
17:02
-
16:45
-
16:32
-
16:09
-
15:55
Партнерский контент