Карандин: селекция «Амура» работает скорее на вчера, а не на завтра

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал об изменениях в клубах Сибири и Дальнего Востока.

«Жаль, что Андрей Мартемьянов и «Сибирь» расстались. В «Амуре» во времена Александра Могильного он уже работал, так что риск с Хабаровском минимальный. Смущает только то, что «Амур» закупает ветеранов, такая селекция работает скорее на вчера, а не на завтра.

Рад, что «Авангард» оставил Михаила Кравеца. Но, повторюсь, необходимо, чтобы он больше доверял молодым. Это же касается «Сибири», которая, как я понял, берёт пример с нижегородского «Торпедо» — и по стилю игры, и по кадрам.

Пожелаю родной «Сибири» уверенно переехать на новую арену. И чтобы на ней был такой же ажиотаж, как на новом стадионе в Омске. Вот с этим у «Авангарда» — полный порядок!» — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Карандин прокомментировал трансферную политику «Амура» в межсезонье.