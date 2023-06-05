Карандин: селекция «Амура» работает скорее на вчера, а не на завтра

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал об изменениях в клубах Сибири и Дальнего Востока.
«Жаль, что Андрей Мартемьянов и «Сибирь» расстались. В «Амуре» во времена Александра Могильного он уже работал, так что риск с Хабаровском минимальный. Смущает только то, что «Амур» закупает ветеранов, такая селекция работает скорее на вчера, а не на завтра.
Рад, что «Авангард» оставил Михаила Кравеца. Но, повторюсь, необходимо, чтобы он больше доверял молодым. Это же касается «Сибири», которая, как я понял, берёт пример с нижегородского «Торпедо» — и по стилю игры, и по кадрам.
Пожелаю родной «Сибири» уверенно переехать на новую арену. И чтобы на ней был такой же ажиотаж, как на новом стадионе в Омске. Вот с этим у «Авангарда» — полный порядок!» — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Карандин прокомментировал трансферную политику «Амура» в межсезонье.
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