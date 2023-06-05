Голдобин перешёл из «Металлурга» в «Спартак» в результате обмена

Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку с магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба красно-белых. В обмен на Данилу Квартальнова в «Магнитку» «Спартак» получил спортивные права на форварда Николая Голдобина.

«В минувшем сезоне 27-летний Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург» и принял участие в Матче звёзд КХЛ, а в 2021 и 2022 годах Николай вошёл в первую пятёрку звёзд по итогам сезона КХЛ.

Всего на счету флангового форварда – 123 (56+67) очка в 187 играх за «Магнитку» и ЦСКА. Выбранный в первом раунде драфта НХЛ, серебряный призёр молодёжного чемпионата мира Голдобин с 2012 по 2020 год выступал за океаном, набрав 46 (19+27) очков в 125 матчах НХЛ за «Сан-Хосе» и «Ванкувер», а также 183 (73+110) очка за 212 игр в АХЛ. «Спартак» благодарит Данилу Квартальнова за выступление в составе клуба – и приветствуем Николая Голдобина в системе московского «Спартака»!», — сказано в сообщении клуба.