Генменеджер «Трактора» Волков: отверг предложение из НХЛ, мне есть что доказывать

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал, что не принял предложение из НХЛ, потому что настроен на активную работу в КХЛ.

«После ухода из «Авангарда» я осознанно взял паузу, чтобы посмотреть на вещи со стороны. Нужно было сделать выводы, провести работу над ошибками. Были предложения разного рода. Однако я все отвергал. Моя позиция была чёткая: до конца сезона я не будут возглавлять ни одно направление того или иного клуба.

Кроме того, у меня было предложение от одного из клубов НХЛ, где я должен был возглавить скаутскую службу по Европе. Но я его отверг, потому что считаю, что мне есть что доказывать. Активная работа в клубе КХЛ была для меня в приоритете.

Переход на работу в клуб НХЛ — это шаг назад? Это не шаг назад, это просто совершенно другая работа. Она более аналитическая, бумажная, которая меня сейчас особо не прельщает. Кроме того, сейчас нет возможности свободно перемещаться по миру», — сказал Волков в интервью Sport24.

Напомним, Волков был назначен на должность генерального менеджера «Трактора» в начале февраля 2023 года. 14 ноября 2022 года «Авангард» объявил об отставке Волкова с поста генменеджера.